Karel Voříšek o své sexuální orientaci: V televizi mě nutili, abych si vybudoval obraz starého mládence

Karel Voříšek jako Karel IV. Foto: Prima ZOOM

Dnes už Karel Voříšek (55) netají, že má partnera. Před Primou ale prošel i jinými stanicemi, kde musel hrát stanovenou roli. „V průběhu části mé televizní kariéry mě nutili, abych si vybudoval obraz starého mládence, který se z určitých důvodů nikdy neožení. Nejvíce se mi proto ulevilo, když se v médiích objevilo, že žiju s partnerem, s kterým jsem teď již patnáct let. Mnoho lidí si té informace okamžitě všimlo, ale vlastně se nic zásadního nestalo,“ prozradil Karel v novém vydání magazínu Prima Zoom.

Moderátor později své soukromí netajil, ale zkrátka na něj dlouho nepadla řeč. Po coming outu se mu velmi ulevilo. „Novináři se mě pak ptali: A proč jste to předtím nikdy neřekl? Jenže mně se v podstatě nikdo neptal,“ tvrdí Voříšek, který se pro titulku časopisu pořádně vyparádil. S fotografem vyrazil na Karlštejn a vyzkoušel si královskou korunu. Zapózoval i s cenou TýTý, kterou v kategorii Osobnost televizního zpravodajství obdržel celkem pětkrát.

Na obrazovce je k vidění ve Velkých zprávách s Klárou Doležalovou, jíž občas jako moderátorský kolega pomůže s citlivými tématy. „Těžší, smutnější věci, si bere většinou na starost muž. Takže si s kolegyní něco občas prohodíme, aby to neříkala ona. Mohlo by to totiž výjimečně dojít i do situace, že by to ten druhý nedořekl, a to se nesmí stát,“ prozradil Voříšek o své profesi. ■