Tohle muzikálový hezoun opravdu nečekal: Kolegyně mu na jevišti připravily horké chvilky

V půlce představení, kdy ho svádí manželka bankéře Laurécie, očekával pouze svou kolegyni Ivu Marešovou. Po chvíli ale na jeviště vstoupila i její alternace Dita Hořínková. „Asi na minutu mě to odbouralo k smíchu. Ale zvládli jsme to. Holky říkaly, že jsem byl statečný. Já v tu chvíli měl trochu černo před očima a podlomila se mi kolena,“ popsal Super.cz zpěvák své pocity.

Coby mladý student Andreucio tvoří pár s Markétkou, kterou si zahrála Ivana Korolová. „To je kluk, který se zamiluje do mojí kolegyně Ivanky, do které jsem stejně platonicky zamilovaný, takže to jde vlastně samo,“ vtipkoval Ryšavý a vzápětí nás ubezpečil, že jsou jen blízcí přátelé.

Petr je čím dál známější na divadelních prknech, nejen na nich ale tohoto muzikálového hezouna mohou fanynky spatřit. Se zpěvákem Janem Kopečným (29) totiž založil kapelu Botox a už chystají i velký koncert.

„Mimo muzikálu se teď naplno věnuju své nové kapele Botox, která vznikla v lednu a teď se rok s rokem sešel a 23. ledna v Lucerna Music Baru pořádáme velký koncert, kde bude řada hostů jako třeba Pepa Vojtek (53), Sagvan Tofi (54), Janek Ledecký (56), Tereza Mašková (22). Připravujeme se na to už od září a dáváme do toho veškerý čas a veškerou píli, tak doufám, že to bude stát za to,“ dodal zpěvák. ■