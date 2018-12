Umí nejen skvěle tančit a zpívat: Eva Burešová by si troufla i na odběr krve

Herečka má díky seriálové roli nové dovednosti. Michaela Feuereislová

Do svého životopisu by si vedle hraní, zpívání a tance mohla připsat další dovednost. Eva Burešová (25) již dva roky natáčí primácký seriál Modrý kód, který nyní slaví 150. díl. A díky tomu se herečka už naučila spoustu věcí z lékařského prostředí.

„Trošku si myslím, že kdyby někdo potřeboval vzít krev, tak bych to asi zvládla. Za ty dva roky už vím, jak na to. Nikdy jsem krev opravdu nebrala, ale myslím, že bych to zvládla,“ svěřila se Eva na jubilejní klapce seriálu.

„Musím říct, že za ty dva roky se tady stalo spoustu věcí. Herci a kolegové jsou pro mě jako rodina a miluju to tady a nedovedu si vůbec představit, že by to mělo jednou skončit,“ sdělila nám Burešová, která se na place potkala se Sabinou Laurinovou nebo Ondřejem Rychlým. ■