Chcete ji opět vidět tančit? Vnadná Miluška Bittnerová nemá ani dva roky po StarDance nouzi o kšefty!

Před dvěma lety opustila StarDance jako první, ale to ji rozhodně nezastavilo. Miluška Bittnerová po boku Michala Necpála, se kterým tehdy tančila, stále přijímá nabídky na předtančení. „Tančili jsme naposledy v srpnu a už teď zase přišly nějaké nabídky na předtančení na tenhle rok. Ale to si myslím, že už mi ho vezme Verča, tak uvidíme, třeba si na mě někdy čas udělá,“ svěřila se Miluška.

Ta od té doby žádné z kroků nezapomněla. „Pamatuji si absolutně do posledního kroku všechno, taky to bylo jediné, co jsme předváděli. Tolik jsem se toho nenaučila, umím čtyři tance,“ svěřila Miluška, která Michala a Veroniku Arichtevu přišla na sobotní přenos podpořit.

„Nemohla jsem přijít dřív, i když jsem na ně myslela, obzvlášť na Michala Necpála, protože to je můj kůň. Teď tancuje s Veronikou, o to je to větší radost, protože mám Veroniku taky ráda, takže jim můžu kompletně fandit. Všichni dnes byli výborní a mělo to smysl, a to je vždycky dobrý,“ svěřila Miluška, která má své vzpomínky na StarDance poněkud v mlze, neprožívala tehdy příliš dobré období.

„StarDance probíhala v době, kdy jsem se dozvěděla, že mi umírá táta, takže to kolem mě tak zvláštně prošlo. Já nevím, jestli bych do toho šla znovu, já si jen pamatuji, jak mě hrozně bolely nohy, ale ten zbytek si moc nepamatuji,“ dodala na závěr Miluška. ■