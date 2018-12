Jitka Čvančarová se rozněžnila: Tohle nám povyprávěla o svých dětech

Jitka Čvančarová Super.cz

„Za chvíli za ním pádím. Jezdí v kočárku venku. Nemiluje ani tak přírodu, jako domy. Říkáme mu pan architekt. Vypadá to, že je to městský typ. Kavárenský povaleč jako já,” smála se Jitka.

Hereččina starší dcera Elena Emilie už chodí do první třídy a jako velká sestra pomáhá s péčí o mladšího brášku. „Elenka je milující ségra, pomáhá, co to jde. A hrozně ji to baví. Všechno dělá s radostí. Ať sáhne na cokoli, tak ji vše baví. Je to taková šťastná povaha,” je ráda Jitka.

Herečka s nadsázkou uvedla, že jejich starší dcera může za narození mladšího synka. „Ona si psala i k Ježíšku o Tedíčka. Je šťastná, že to zařídila,” uvedla s úsměvem Jitka Čvančarová. ■