Plastikou nosu to končí: Andrea Bezděková pod kudlu jít nechce a nechá si své malé vnady

Andrea Bezděková Super.cz

"Nevnímám, že bych měla v dekoltu něco navíc nebo méně. Své tělo mám ráda, a tak by to, myslím, mělo být. Když měl někdo potřebu je upravit a zvedlo mu to svědomí, směle do toho. Já jsem spokojená," řekla Super.cz Andrea na přehlídce Poner.

"Od patnácti let jsem věděla, že chci plastiku nosu. Když přišla možnost, využila jsem toho hned. Byla to věc, která mě vnitřně trápila a tou operací se mi hrozně ulevilo. Nic dalšího neplánuju," dodala. ■