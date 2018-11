Kráska Švantnerová ve svatebních šatech: Tuhle Sněhurku by si chtěl k oltáři odvést každý

Nikol Švantnerová Super.cz

Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová (25) byla hlavní hvězdou módní show sourozenců Ponerových. A vynesla také závěrečné svatební šaty, ve kterých nápadně připomínala pohádkovou Sněhurku. "Mělo to evokovat Sněhurku, to byl záměr, už jen jablíčko do ruky...," řekla Super.cz Nikol.

Šaty byly prý pořádně nepohodlné. Hlavně límec, kvůli kterému měla problém s chůzí a musela mít hlavu neustále před tělem. Kvůli šatům se upravoval i účes. "Měla jsem původně stejný účes jako holky. Ale u svatebek byl krunýř, tak drdol tam vadil. Musel se sundat," vysvětluje.

"Bylo to náročnější. Připadala jsem si jako pejsek, který dostane krunýř, aby se nemohl drbat. Když jde člověk v takhle nádherných šatech, navíc na tak krásnou hudbu a všichni koukají jen na něj, tak i kdybych měla ostny na krku, tak to bude jedno a budu si to užívat," dodala s úsměvem.

"Šaty byly šity přímo na mě, hrozně jsem se na to těšila. Ve Varech jsem se do nich zamilovala. Jsou neuvěřitelně efektní," komentovala svůj model Nikol, kterou v publiku sledoval její přítel, fotbalista Patrik Dressler. Vzkaz pro něj to ale nebyl. "Kdyby to byl vzkaz, tak by byl asi osmý za poslední půlrok. Uvidíme," uzavřela modelka. ■