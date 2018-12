Velký dekolt, nebo menší? Yvetta Blanarovičová své bujné vnady předvedla díky neposednému zipu

Yvetta Blanarovičová měla neposedný zip, který se sám rozepínal Super.cz

"Oblékají mě na všechny velké akce a líbí se mi, jak Jakub Poner pracuje. Znám ho od začátku a moc mu fandím. Teď mi bude šít šaty i pro Filharmonii Hradec Králové, protože s ní budu mít koncerty. Kuba vždycky vymyslí něco zajímavého a hezkého. Zná mě, vždy spolu přemýšlíme, co je to za akci, jaké šaty by se hodily, jak se tam hýbu. Nikdy mi nedá nic, co by mě svazovalo," vychvalovala návrháře až do nebes.

Proč si ale neoblékla jeho model i na přehlídku? "Myslím, že jeho kousků tady je dost a dost a měl s tím hodně práce, tak jsem ho nechtěla otravovat ještě nějakými dalšími šaty," vysvětlila, proč si vzala úplně jiný kousek, v němž jako obvykle předvedla svůj ohromující dekolt, tentokrát ale nechtěně, protože se jejich zip na hrudníku "sám" rozepínal. "Ty šaty si dělají, co chtějí," smála se a opět zip zatáhla skoro až ke krku. ■