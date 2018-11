Už druhý manžel Terezy Kostkové je režisér, se kterým pracuje: Proč si vybírá právě takové muže?

Tereza Kostková o manželství s režisérem Super.cz

O tom jsme si s herečkou povídali po tiskové konferenci, kde se představovala nová letní scéna divadla Kalich, kde bude Tereza v létě také hrát. To nás trochu zarazilo, protože prázdniny si chtěla vždy nechávat volné, aby se mohla věnovat synovi Toníčkovi.

"Nebudu samozřejmě hrát celé léto jenom já, to by nebyl prostor pro jiné. Budeme prezentovat naše představení z Divadla V Rytířské, kde mám čtyři a každé budeme hrát dvakrát nebo třikrát, což není tolik," uvedla to na pravou míru Kostková.

"Tonda má tábory a Kuba má také svoje Túlavé divadlo na Slovensku, kde také hraje, takže jsem to zkoordinovala tak, abych v tu dobu měla hraní. Velký prostor pro rodinnou dovolenou s dětmi máme," vysvětlila, že svůj pracovní čas přizpůsobila manželovi a synovi.

Se svým mužem se ostatně vídá právě i v divadle, kde se vlastně dali dohromady. "Budeme spolu dělat novou komedii Čas pod psa, kde budeme hrát ještě s Mášou Málkovou a Evou Josefíkovou, to bude mít premiéru právě v Divadle V Rytířské," prozradila.

A jaké to je, když ji režíruje vlastní manžel? "Znám to i z minula, i Petr byl a je vynikající režisér. Pro mě se to nijak nekříží, to že se prolíná profesní a lidský rozměr. O práci obecně rádi mluvíme, Kuba je i výtečný herec, takže tu profesi zná ze všech stran. Pro mě je obohacující dělat s někým, komu důvěřuju. Potřebuju mít důvěru, moct se otevřít, hledat ty věci. Proto jsem jenom ráda, když pracuji s někým, kdo je mi blízký, protože se můžu dostat dál," uzavřela. ■