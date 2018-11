Popálená Týnuš Třešničková poslala další vzkaz z Turecka: Ukázala fotku z nemocničního lůžka

Týnuš Třešničková Foto: Super.cz/archiv T. Třešničkové, Herminapress

Popálená youtuberka Týnuš Třešničková o sobě opět dala vědět. I když její partner Viktor Hajíček před dvěma týdny řekl na kameru Super.cz, že by Týnuš měla do konce listopadu přiletět do Čech, zatím to tak nevypadá. Stále leží v nemocnici v tureckém Istanbulu.