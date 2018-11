Záporák z První republiky, jak ho neznáte. Populární herec odkryl neznámou část svého nitra

Pavel Batěk v nezvyklé úloze Foto: Archiv České televize

Pavel Batěk se nyní představí v roli zpěváka. Stane se tak ale opět na divadelních prknech.

V představení Salome bude v sobotu 1. prosince zpívat písničky Karla Kryla, které jsou podle něj v dnešní době zase aktuální.

„Karel Kryl mě provází od dětství, kdy nám jeho písničky pouštěla maminka z gramofonu," vzpomíná Pavel Batěk na svůj vztah ke Krylovi.

„Nebylo to tak často, protože v bytě nad námi bydlel kádrovák, kovaný komouš, takže opatrnost byla na místě. Když jsem se později, tak rok před revolucí, učil hrát na španělku, vybíral jsem si hlavně Krylovy písně. Měl jsem třeba jednu nahrávku písně Dívka havířka z vysílání Svobodné Evropy. Ta píseň se mi vlastně nelíbila, ale byl to prostě Kryl. Dnes tu píseň hrajeme rádi, protože ten text už člověk lépe chápe."

Podle Pavla Baťka jsou Krylovy písně bohužel zase aktuální a stojí za to jim naslouchat.

„Míří totiž přímo do středu problémů, nejsou jen revoltou proti komunistům a malostem s nimi spojenými, ale mají obecnou platnost. Ohebností páteře počínaje. Jeho písně jsou aktuální také díky současnému politickému vývoji v Česku. To, že si nepoučeni do čela státu volíme estébáky a podobně pokroucená individua prahnoucí po moci a po vlivu, potvrzuje nesmrtelnost Krylových písní a myšlenek," říká Batěk. ■