Misska a moderátor Počasí na jednom place: Pohlední sourozenci si střihli první herecké role a nebyli za andílky

Veronika sváděla v klipu britského zpěváka Danyla Johnsona. Foto: Valentina Vonderková

O tom, že v Česku natáčí svůj klip finalista britského X-Factoru Danyl Jonson jsem vás již informovali. V obrazovém ztvárnění singlu Hello To Me se s ním objeví česká zpěvačka Elis Mraz, neboli Eliška Mrázová, která pro změnu bodovala v reality show Hlas ČeskoSlovenska v roce 2014.