Po delší době zase spolu ve společnosti: Na jubilejní představení Mefista přišla Pepu Vojtka podpořit i jeho krásná manželka

Stou reprízu Mefista si nenechala ujít ani Jovanka Vojtková. Michaela Feuereislová

Tak důležitou akci, jakou byla 100. repríza muzikálu Mefisto, v němž Pepa hraje titulní dvojroli, si ale Jovanka nemohla nechat ujít a přišla svého chotě podpořit. „Na premiéry a důležitá představení chodí. Divadlu se už nevěnuje, takže mě vždycky přijde podpořit,“ řekl Super.cz představitel Fausta, který se svou ženou poté pózoval s pekelníky.

Zpěvák ale především opět svým excelentním výkonem dokázal, že prestižní cenu Thálie, kterou obdržel loni za svou roli v Mefistovi, si opravdu zasloužil. „Bylo to zajímavé. Měsíc jsme to nehráli a rovnou stovka. Občas tam bylo temno v textu, ale nějak jsme z toho vybruslili, aby to nikdo nepoznal,“ svěřil se po představení lídr kapely Kabát s tím, že ho muzikál i po letech nepřestává bavit.

„Mě baví, že to není monotónní, což v ostatních muzikálech tak je, že člověk jede jednu linku. Tohle je o to zajímavější, že musíte přeskakovat z jedné role do druhé a být pořád v pozoru,“ dodal Pepa Vojtek. ■