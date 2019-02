6 žhavých sexy fotek celebrit z Instagramu: Vedou obnažené zadečky i výstavní figury v plavkách

Krásky provokují na Instagramu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

A dost často provokují žhavými sexy fotkami. V posledních týdnech se to na Instagramu svůdnými snímky jen hemží.

Až by si celebrity měly dát pozor, aby jejich příspěvky nebyly cenzorem smazány. Většinou už ale přesně vědí, co si mohou dovolit a v rouše Evině se raději nevystavují, což by jejich fanušci z řad mužů určitě ocenili, ale mají smůlu.

Většinou tak vítězí snímky v plavkách, pokud možno vedou hlavně ty nejtitěrnější. Sexy zadeček v plavkách například vystavily modelky Elsa Hosk či televizní hvězdička a vymetačka večírků Chloe Ferry.

To Kendall Jenner (23) šla donaha kupodivu úplně, ale pro jistotu se nafotila zezadu. I tak hrozí, že obnažené pozadí cenzory moc nepotěší, byť se v jejím podání nejedná o žádnou vulgaritu, protože se pochlubila focením pro Vogue. Na další sexy snímky z Instagramu se podívejte v galerii. ■