S tímto je prý konec: Hvězda taneční show sekla se sexy focením. Fanoušci se bouří, manžel je pro

K tomu, že se už víc nechce svlékat před objektivem, má několik důvodů. Jedním z nich je manžel, respektive jeho názor. James Jordan (40), rovněž tanečník ze zmíněné soutěže, souhlasí, že by dráždivé pózy už měla přenechat mladším. „Cítím, že je načase. Je mi 36 let,“ svěřila blondýnka s tím, že její rozhodnutí se nesetkalo s podporou fanoušků. Jak by také ano.

„Dostala jsem spoustu e-mailů a tweetů od lidí, kteří psali, že nemůžou uvěřit, že už to nebudu dělat. Manželky psaly, jak jsou jejich muži zklamaní, což je milé, ale člověk musí vědět, co si kdy může dovolit,“ je sebekritická. A její muž jí přitakává: „Nemůžeš to dělat věčně, že ano.“

Jordan to přirovnala k rozhodnutí před třemi lety opustit zmiňovanou soutěž a dát tak prostor čerstvým tvářím. „Je to to samé, přenechala jsem to mladším," dodala.