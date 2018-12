Pořád hýří vitalitou: Marta Kubišová (76) zapózovala ve svém vůbec prvním kalendáři

Marta Kubišová Foto: VDN Promo

„Kalendář Pořád svobodná je opravdu můj první kalendář. Svůj jsem skutečně nikdy neměla. Výtěžek z tohoto charitativního kalendáře bude věnován na zvířata. Jinak se já obecně fotím velmi nerada,“ svěřila se zpěvačka. Jakmile jde ale o zvířata, ráda udělá výjimku. Kalendář vznikal na místech, která v životě Marty Kubišové hrála důležitou roli.

„Fotili jsme například v nemocnici u Apolináře, která se do mého života zapsala velmi výrazně. V sedmdesátém roce jsem zde přišla o dítě a byla několikrát v klinické smrti. Naštěstí jsme to já a ani mé tělo nevzdaly a o necelých deset let později jsem si to vynahradila. To jsem si skutečně vychutnala, protože se mi narodila v té budově Káťa a to jsem byla skutečně nadšená,“ nechala se slyšet Kubišová.

Nechybělo ani pózování na legendárním balkónu na Václavském náměstí, kde v roce 1989 zpívala Modlitbu pro Martu.

„Ten den mám pořád v paměti. Ondra Vetchý mě tehdy na ten balkón dovedl. Když jsem tam stála a viděla tu masu lidí, byl to neuvěřitelný pocit, který ve mně zůstane celý život,“ uzavřela zpěvačka. Ukázky z kalendáře si prohlédněte v galerii. ■