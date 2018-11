Ani rok po svatbě miminko neplánuje: Muzikálová kráska Ivana Korolová řekla, proč mateřství stále odkládá

Ivana Korolová teď dává přednost kariéře. Michaela Feuereislová

„Vím, že se to ode mě očekává. Vždycky jsem říkala, že miminko neodkládám kvůli práci, ale zrovna teď nastala situace, kdy dostávám samé zajímavé pracovní nabídky, které se mi těžko odmítají. Manžel je teď na tom stejně. Takže jsme se usnesli, že to ještě odložíme. A samozřejmě kdyby miminko přišlo, tak budeme šťastní, ale vědomě na něm neděláme, to ne,“ svěřila Super.cz Korolová v Divadle Hybernia po odehrání 100. reprízy muzikálu Mefisto, kde hraje Markétku.

„Pro nás všechny to bylo opravdu výjimečné a myslím si, že všichni jeli ještě na víc procent než obvykle. To téma znám už ze školy a je to taková moje srdcovka. Tady je ale dobré, že to má šťastný konec,“ řekla zpěvačka, která byla po představení ještě stále plná emocí.

Kromě toho, že je plně zaměstnána divadlem, si také realizuje svůj dávný sen a vydala se na sólovou dráhu. Brzy vyjde singl a videoklip PMS, který je o premenstruačním syndromu a ženských náladách.

„Je to takový můj sen, který sním už hodně let, ale poskládat ten správný tým lidí bylo těžké. Zjistila jsem, že nejsem nějaký talent na psaní super textů. Mám sice spoustu nápadů na témata, ale nejsem schopná to dát tak hezky dohromady. A moje kamarádka Marika Šoposká, s kterou se známe patnáct let a máme spolu strašně moc společného, mi napsala tři skvělé texty a píše dál,“ prozradila Ivana. ■