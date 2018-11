Tenhle pohled vás určitě zahřeje: Vnadná Kubelková svou dokonalou postavu v plavkách vystavuje slunečním paprskům v Dubaji

Iva si užívá na dovolené u moře. Foto: instagram I.Kubelkové

Cílem její dovolené se tentokrát stala Dubaj, kde Iva vystavuje své krásné tělo slunečním paprskům a dopřává si dovádění v mořských vlnách. Kubelková se vedle moderování a hraní také stále živí jako modelka a nutno říct, že by s by s tím rozhodně měla ještě dalších pár let pokračovat.

Iva ale rozhodně nestráví své volno pouze povalováním na pláži, v plánu má také výlety. „Plážing a odpoledne vás vezmu na nejvyšší budovu světa, mrakodrap Burj Khalifa (828 m), tedy vás, co jste tam ještě nebyli, samozřejmě,“ připsala si ke snímku v plavkách moderátorka, která svou dovolenou důkladně dokumentuje. ■