Nechce být jen herečkou. Jitka Čvančarová má velké nenaplněné ambice

Jitka Čvančarová by ráda režírovala film. Super.cz

„Většinou je čtu ve formě papírů bez ladu a skladu. Ráda je čtu. Báře fandím,” nechala se slyšet herečka na křtu Bářiny poslední knihy s názvem Momentky. Své kamarádce Jitka nikdy příliš do práce nemluví. „Myslím si, že jsem jí dala jednou v životě připomínku, jinak žádnou,” říká Čvančarová, která se v příbězích často nachází.

Jitka předává myšlenky jako herečka. Ptali jsme se jí na křtu, jestli neměla někdy tendenci něco sama napsat. „Nevlastním tento typ talentu. Pokud bych mohla být něčím jiným než jen zprostředkovatelem, tak bych ráda tvořila režisérsky. Spíš zvenku než zevnitř,” promluvila herečka o svých režisérských ambicích.

„Mám před sebou scénář, filmový projekt, tak uvidíme, jestli to vyjde. Ještě musím posbírat hodně zkušeností, než bych si na to troufla,” říká Jitka Čvančarová, která nám ve videu odpověděla také na otázku, jestli by si v osobně režírovaném filmu také sama zahrála. ■