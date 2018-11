To je ale krásná rodinka: Mladá milionářka sdílela roztomilé snímky, které vás zahřejí u srdce

Kylie Jenner s partnerem Travisem Scottem a dcerkou Stormi Profimedia.cz

Nejmladší členka rodiny Kardashian-Jenner Kylie (21) má být zač vděčná. V únoru se stala poprvé matkou, a aby toho nebylo málo, je žhavou aspirantkou na to stát se nejmladší dolarovou miliardářkou světa. Své díky během oblíbeného amerického svátku díkůvzdání vyjádřila na Instagramu hned několika roztomilými fotkami.

Na černobílém rodinném snímku je s dcerkou Stormi a partnerem Travisem Scottem. Snímek získal do druhého dne přes devět miliónů lajků a fanoušci jsou z něj unešení. Na dalších dvou fotografiích je opět Kylie se Stormi. Snímky přetékají roztomilostí a nelze se na ně vynadívat, jak se můžete přesvědčit v naší galerii.

Zatímco na svých sociálních sítích majitelka úspěšné značky Kylie Cosmetics sdílela své díky, nezapomněla obdarovat ty, kteří to potřebují. Věnovala jídlo lidem v nouzi. „Jsem velmi vděčná, že vás mám,“ vzkázala na Twitteru svým fanouškům. „Na druhou stranu jsem také vděčná, že mohu zajistit jídlo pro ty, co to potřebují. Je důležité šířit lásku,“ doplnila Kylie.