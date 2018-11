Jitka Čvančarová k nepoznání: V novém seriálu z ní není žádná usedlá mamina, ale sexy dračice s pořádným výstřihem

Jitka Čvančarová v seriálu Most! Foto: /archiv České televize

Mohlo by se zdát, že Jitka Čvančarová (40) dozrála do rolí maminek a plný dekolt už před kamerou ukazovat nebude. V novém seriálu Most!, který natočila před druhým porodem, si ale pánové určitě přijdou na své.