Jak se jí svlékalo kolegu do trenek? Jana Paulová vyprávěla o své první divadelní režii

Rozebrali jsme samozřejmě i to, jak se jí povedlo přemluvit kolegu Davida Suchařípu, aby se na scéně objevil v trenkách a oblečený do podprsenky. "Ta hra to vyžaduje a herec plní přání autora a posléze režiséra. David je úžasný kolega a nebránil se ničemu," smála se Jana. Sama se snažila režírovat tak, aby se vyhnula tomu, co jí samotné vadí.

"Snažila jsem se vyvarovat toho, co mě štvalo. Nikdy mě nebavilo, když se při zkouškách vyprávěly historky. Takže jsem vtipy a tahle vyprávění zakázala. Strašně to zdržuje a odvádí pozornost. Ale myslím, že jsem byla laskavá, protože si jich vážím a vím, jak je to těžké," mínila Jana, které dalo nejvíc zabrat to, že vedle režie ztvárnila i hlavní roli. "Chvílemi jsem si říkala, že by bylo snadnější pouze režírovat, bylo to hodně vyčerpávající," doplnila Paulová.

Pochvalovala si nejen herce, ale i manžela, který napsal ke hře hudbu, a dceru, ta ji zase přeložila z francouzštiny. "Bylo to fyzicky i psychicky náročné, ale už je to chvála bohu venku a před lidmi. Jsem už klidnější, ale pořád mám hodně práce, protože mám hodně představení a do toho ještě točím Ordinaci. Ale už jsem se stihla aspoň vyspat, což je pro mě ta největší relaxace, když jsem takhle hrozně unavená," uzavřela. ■