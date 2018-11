Šediny zmizely a místo nich má blond mikádo: Muzikant, se kterým Basiková natáčela klip, si nevšiml, jestli má paruku

Bára Basiková se v klipu objeví s blond mikádem. Foto: archiv P.Kutheila

Známý vtip, kdy si žena navlékne plynovou masku a ptá se manžela, jestli si u ní všiml něčeho nového a on odvětí, že si asi vytrhala obočí, není jen z říše bujné fantazie. Zpěvák Petr Kutheil (37) natáčel videoklip s kolegyní, zpěvačkou Bárou Basikovou (55), která nám před časem svěřila, že už chce být jen přirozená a přestává si barvit vlasy .

Na fotografiích z natáčení má ale Bára blonďaté mikádo. "Měla Bára paruku?" zeptali jsme se Petra, který s ní při natáčení strávil několik hodin. "Nevím, takhle už přišla," krčil rameny Petr. Jeho přítelkyně Markéta Šandová by si asi taky klidně mohla obarvit blond hřívu na rezavou, a asi by to taky nezaregistroval.

Pro Petra jsou prostě důležitější jiné věci. Je hlavně rád, že Bára kývla a spolu s ním duet Ta noc je krásná, k němuž se klip natáčel a je provázán s blížícími se Vánocemi, nazpívala. Píseň je součástí nové Petrovy desky Devět věcí.

''Oslovil jsem textaře Václava Koptu, který napsal krásný text. Hudbu a produkci celé desky má na starosti Jiří Vidasov. Společně s Bárou věříme, že se nová píseň, která je netradičně jazzová, bude fanouškům líbit,'' říká Petr. ■