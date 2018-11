Mají stejné jméno, vzhled i hlas: Populární česká zpěvačka je kopií své matky

Lenka Filipová pokřtila album Oppidum. Již dříve ho uvedla písní Na cestě. Video: Universal Music

Fotky, na nichž to můžete posoudit, pocházejí z křtu nového alba Lenky starší Oppidum. S novou studiovou deskou přišla po dlouhých 15 letech. Na večírek z rodiny dorazila nejen dcera, ale i bratr Filipové Tomáš Filip, který šéfuje hudebnímu vydavatelství.

Oppidum je poměrně výjimečný hudební počin. Filipová jej představuje takto: „Oppidum je název pro keltská osídlení, v nichž Keltové žili a ze kterých vyráželi za svými výboji. Nebo jim naopak sloužila jako jejich útočiště. Pro mne je to domeček pro písničky, prostřednictvím kterých vyprávím příběhy z dávné minulosti.“

Na albu zpěvačka spolupracovala s multiinstrumentalistou Seanem Barrym. „Většinu skladeb z alba jsem našel ve Skotsku, Irsku a Severní Anglii. Jsou to krásné a silné písně, ale bohužel byly již poztrácené a skoro není možné je někde slyšet. Přišlo mi to líto, a přemýšlel jsem, jak jim zpátky vdechnout život. Všechny jsem aranžoval tak, aby když člověk zavře oči, tak ho hudba přenese do tamních hor, lesů a moří,“ uvedl.

Jedinou česky zpívanou píseň Na cestě (Kathy's Song) z pera Paula Simona otextoval David Stypka. V únoru a březnu Filipová s albem vyrazí na turné. ■