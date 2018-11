Vidíte tu podobu? Martin Maxa se pochlubil nadaným synem, který mu vytvořil i tento nový videoklip

Martin Maxa v klipu k písni Noc kouzel zbavená. Klip vznikl pod taktovkou jeho syna Ivana Vargy jr. Video: archiv Martina Maxy, Super.cz

Záliba v kreslení, focení a filmových tricích přivedly letos Martinova potomka až ke studiu na vysoké škole s filmovým zaměřením. A spolupráce otce se synem na sebe nenechala dlouho čekat.

Tento rodinný tandem vytvořil videoklip, který rozhodně stojí za pozornost. "S tímhle nápadem přišel Ivoš. Mně se to nejdříve moc nezdálo, ale nechal jsem mu volnou ruku a výsledek mne velmi překvapil. Tak mu asi budu platit i další semestry," směje se Martin a dodává: "Každopádně se ale tímhle nominoval na mého dvorního tvůrce videoklipů. A to tedy nevím, jestli úplně chtěl, ale je pozdě, naplánoval jsem nám natočení DVD, na němž budou jak nové písničky, tak i některé starší," dodal Maxa.

Videoklipy ovšem nejsou jediným společným počinem, který mají otec se synem v plánu. "Junior také fotí a já nejsem zdaleka jediný, komu připadají jeho fotky úžasné. Byl bych rád, kdybychom uspořádali společnou výstavu mých obrazů a jeho fotografií. Tady to ale vázne na mně, protože maluju velká plátna a na to je potřeba čas," prozradil Martin něco ze svých plánů do budoucna. ■