Emoce z nich jenom prýštily: Autorka hitu Boky jako skříň předvedla romantický duet s Vojtou Dykem

Vojtěch Dyk a Patricie Fuxová v písni Láska z Kateřinic Video: Czech Vibes/Vesna

Tentokrát v Obecním domě se svou dívčí folklorní kapelou Vesna představila velkolepou hudební a taneční show, na které hostovali Věra Martinová nebo Vojtěch Dyk (33), s nímž si mladá umělkyně zazpívala velmi emotivní duet Láska z Kateřinic.

„Vojtu jsem poznala asi v šestnácti, když jsem zpívala před jeho kapelou Nightwork. Tehdy jsem měla ještě jinou kapelu a některé texty mi psala Gábina Osvaldová. Několik let jsme se pak neviděli a Vojta mě viděl někde vystupovat už s Vesnou a moc se mu to líbilo. Poslala jsem mu písničku a on řekl, že ho ten příběh o prapradědečkovi, který bojoval v první světové válce zaujal, a tak jsme spolu natočili i klip,“ vyprávěla zpěvačka, jak došlo k jejich spolupráci.

Ačkoliv se celé vystoupení moc povedlo, předcházely mu dlouhé chvíle plné napětí. „Tento koncept jsme si produkovaly samy. Pracovaly jsme na tom asi tři měsíce a měly jsme toho tak plnou hlavu, že jsme poslední dny z toho nemohly vůbec spát. Bylo to hodně náročný, a ještě na zkoušce jsme ladily spoustu věcí. Ještě před třemi hodinami jsem měla strach, jestli ta show dopadne dobře,“ svěřila Super.cz Patricie Fuxová, která na závěr se svými hosty pokřtila i nové album s názvem Pátá Bohyně. ■