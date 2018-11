9 let seriálového fešáka v jedné roli: Na jeho vypracované figuře se uplynulé roky neprojevily

Alex je stále ve skvělé formě. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jako Steve McGarrett se na obrazovkách poprvé objevil už v roce 2010 a stále se se svou rolí nemíní rozloučit. Alex O´Loughlin (42) v seriálu Hawaii 5-0 zestárl o devět let, ale figuru má stále stejně dokonalou.

Australský fešák byl v minulosti označován za nástupce Pierce Brosnana v roli Jamese Bonda. Agenta 007 ale nakonec v Casinu Royale a dalších filmech místo něj ztvárnil Daniel Craig. Alex však nemusel zoufat, zůstal mu úspěšný seriál, který se dočkal už devíti sezón. Předposlední řada startuje v úterý na kanálu Prima Krimi.

Urostlý herec zahájil kariéru menšími rolemi v seriálech Policejní odznak a Měsíční svit. Teprve role detektiva Steva McGarretta z něj ale udělala hvězdu. Seriál Hawaii 5-0 patří ke stálicím televizních obrazovek. Odehrává se v exotickém prostředí, kde měl Alex dostatek příležitostí ukázat své vypracované tělo.

Za devět let, co krimi seriál z Havajských ostrovů natáčí, se hercovy tělesné parametry nezměnily. Přesvědčit se o tom můžete v galerii. V poslední řadě se sice neobnažil, což ale neznamená, že by nebyl ve formě. V civilu se vydal na trénink ju-jitsu, kde odhalil svou muskulaturu. ■