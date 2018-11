Vidíte tu podobu? Takto vypadá matka slavných sester Geislerových

Ester Geislerová si vyšla do společnosti s maminkou a dcerou. Super.cz

„Když má Aňa premiéru nějakého filmu, nebo když má Lela výstavu, tak dorazí,” říká Ester.

Zajímali jsme se o to, která ze tří sester šla vystudované malířce nejvíce v jejích šlépějích. „Dalo by se říct, že je to nejspíš Lela, která se věnuje výtvarné tvorbě. A taky studovala UMPRUM. Já jsem taková směska.”

Ptali jsme se také, jak Věra Geislerová reaguje například na počiny Ester v módě. „Máma je máma. Je to všeobjímající láska. Podporuje všechny svoje děti a myslím si, že je na nás pyšná,” dodala Ester Geislerová. ■