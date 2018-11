Tohle je její největší poklad: Madonna sdílela fotku všech svých dětí včetně malých dvojčat

Madonna vzdává díky v Malawi. Profimedia.cz

Nestává se moc často, že by Madonna (60) zveřejnila fotku všech svých dětí pohromadě, dvou biologických a čtyř adoptovaných. Ale Den díkůvzdání je k tomu (jako) dělaný a zpěvačka toho využila. Ke snímku připsala, jak velmi je za ně vděčná. Americký svátek se Madonna rozhodla oslavit v Malawi, rodišti adoptovaných dětí.

Jako prvního do rodiny v roce 2006 přijala nyní třináctiletého nadějného fotbalistu Davida Bandu, o tři léta později přibyla Mercy James, jež zase vyniká v tanci, a loni zpěvačka adoptovala dvojčátka, holčičky Estere a Stellu Mwale, které milují hudbu a ona je v tom s radostí podporuje.

Hudbě, stejně jako modelingu, se věnuje i dvaadvacetiletá Lourdes, kterou má Madonna s hercem Carlosem Leonem. Syn Rocco (18), jenž se narodil do zpěvaččina manželství s režisérem Guyem Ritchiem, je zase hercem.

Jakékoli provokace si tentokrát Madonna nechala od cesty: „Za tohle jsem vděčná nejvíc! Mé děti mi otevřely dveře a nasměrovaly mě na cestu, kterou jsem si ani nepředstavovala. Sláva a majetek by nikdy nemohly vyvážit to, čeho si cením a co si chráním nejvíc,“ napsala k fotce.