Problémy s alkoholem, závislost na prášcích i výhrůžky sebevraždou: Andrea Pomeje promluvila o svém manželovi

Dýdžejka Andrea nyní přiznala, že se Jirka nesnažil své neúspěchy utápět pouze v alkoholu. „Poslední dobou ne, on sám přiznal, že tam byly i utišující léky, na kterých byl závislý a které mu pomáhaly,“ svěřila Andrea ve studiu Blesku s tím, že se jednalo o prášky na bolest.

Pomeje je v současné době hospitalizovaný se zlomeninou stydké kosti. Jeho přítel a mecenáš Pavel Pásek nedávno přiznal, že chce Jiřího kvůli jeho špatnému psychickému stavu poslat na léčení. Andrea nyní dodala, že se mu takto snažila pomoct už i ona, a to ve chvílích, kdy vyhrožoval sebevraždou. „Samozřejmě, že tam byly situace, i předtím vyhrožoval, byly to prostě gesta,“ řekla Andrea.

„Já Jirkovi pak už nevěřila nic, vše byly gesta a manipulace s okolím, aby mu okolí ukazovalo, že ho má rádo, je to otázka na odborníky, kteří se s tím setkávají,“ přiznala Pomeje s tím, že herec do léčebny nikdy nechtěl. „Bavili jsme se o tom v průběhu nemoci, on to ale odmítal,“ prozradila Andrea, která nyní s hercem není v kontaktu, nemá prý telefon a o jeho zdravotním stavu komunikuje s jeho rodiči. ■