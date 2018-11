Česká Miss World ve spodním prádle! Lucie Kovandová křivky ukazuje nejen svému hokejistovi

Lucie Kovandová Super.cz

Česká Miss World 2013 Lucie Kovandová (25) se po více než půl roce objevila na módní show spodního prádla. A prozradila, že se to vůbec nelíbí jejímu partnerovi, hokejistovi Komety Brno Petru Holíkovi.

"Prádlo jsem nešla dlouho. Po dlouhé době jsem zažila i nervozitu. Jako bych vypadla ze cviku. Ale teď jsem zase v plné síle, ten návrat je rychlý," řekla Super.cz s úsměvem Lucie.

Svlékání do spodního prádla na přehlídkách se ale moc nezamlouvá jejímu partnerovi. "Je trošičku žárlivější. Nikdy jsem to nezažila. Jsem jeho přítelkyně a není nadšený z toho, že se na mě dívají jiní kluci. Dnes musím pěkně zpátky do Brna," smála se v zákulisí módní show.

Na přehlídku se Lucka pečlivě připravovala. "Hlídala jsem si jídelníček, nastavila jsem si přísnější režim, než na jaký jsem zvyklá. Mám o pár kilo méně než obvykle," dodala. ■