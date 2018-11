Tohle tělo už není volné! Chmelířová na přehlídce prádla přiznala nového partnera

Veronika Chmelířová je stálicí na přehlídkách prádla. Super.cz

Co se stravy týče, i tomto směru je na sebe přísná. "Občas si jedu proteinové koktejly s ovocem, vyhovuje mi to. Na přehlídkách je to praktické. Je to rychlá náhražka snídaně, někdy večeře," vysvětluje.

Na přehlídce se potkala s řadou kolegyň, které jsou již maminkami. Sama by se dítěti také nebránila. "Věk už na to mám, rozum, doufám, taky. Dítěti se nebráním, ale chce to ještě nějaký čas počkat," míní.

Myšlenky na potomka nejsou od věci, Veronika prozradila, že je v jejím životě nový muž. "Začínám být ve vztahu, potkáváme se, randíme. Je mi dobře. Je to už pár měsíců. Ale oba jsme hodně vytížení, moc času na sebe nemáme," posteskla si trochu. Konkrétnější nebyla. ■