10 nejlépe placených zpěvaček: Tyto dámy letos vydělaly víc, než si umíte představit!

Magazín Forbes přišel již tradičně s žebříčkem nejlépe placených zpěvaček světa za rok 2018. Na vrchol se probojovala Katy Perry (34) s výdělkem v přepočtu 1 891 404 000 korun. Tato suma zahrnuje mimo jiné příjmy z koncertů v rámci turné Witness: The Tour, kdy si Katy přišla za jeden koncert na téměř 23 miliónů korun. Dále jí příjmy zvedl výdělek za porotcování v talentové soutěži American Idol, kde si přišla na pěkných 456 miliónů korun.

V patách Katy je zpěvačka Taylor Swift (28) s výdělkem v přepočtu 1 823 040 000 korun. Bylo to tedy velmi těsné a jediný důvod, proč se Swift neumístila na vrcholu žebříčku, je ten, že se jí většina výdělku z turné Reputation Stadium Tour nezapočítala, jelikož nespadá do daného období. Poté co se zpěvačka odmlčela ze sociálních sítí a vydala album Reputation, se v prvním týdnu prodaly hned 2 milióny kopií.

Beyoncé (37) se umístila na třetím místě s výdělkem 1 367 280 000 korun. Ta se v loňském roce po porodu dvojčat odmlčela, ale letos se vrátila v plné síle. Vystoupila na festivalu Coachella, vydala společné album s manželem Jayem-Z a odjela s ním na světové turné. Většina z výdělku z turné On The Run II však rovněž nespadala do zúčtovacího období. I tak se Beyoncé umístila na třetím místě. Na zbylých 7 nejvýdělečnějších zpěvaček letošního roku se můžete podívat v naší galerii. ■