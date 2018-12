Megatrapas porotce talentové soutěže: Ve společnosti se znemožnil rozepnutým poklopcem!

To je ale trapas! Foto: Super.cz/Profimedia.cz

V televizi dovede svými drsnými komentáři soutěžící dohnat k slzám. Teď se ale obávaný Simon Cowell (59) stal terčem posměchu. Leckdo by se na jeho místě hanbou propadl do země.

Porotce soutěží X Factor a Britain´s Got Talent je kvůli svým kritickým postřehům označován za kata. V televizi se nebojí říct, co má na srdci. A často to není nic lichotivého. Těžko říct, zda bude vzbuzovat respekt i po této události.

Simon Cowell vzal svou partnerku Lauren Silverman na charitativní ples, kam se oblékl dost ležérním způsobem. Porotce si na košili rozepnul několik knoflíků a „větral“ také v kalhotách. S rozepnutým poklopcem pak po boku své partnerky ochotně zapózoval fotografům.

Pokud by takhle někdo předstoupil před porotu Talentu, Simon by jej určitě rád zpražil a na jeho nedostatek upozornil. Za porotcovským pultem mu naštěstí do rozkroku není vidět. ■