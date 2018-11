Sebevědomí až na půdu a naprosto tristní výsledek: Tato zpěvačka má talent leda tak na vlastní zostuzení

Ivana Hrušková Video: archiv FTV Prima

Mínění má o sobě opravdu vysoké. Vidí se jako profesionální zpěvačka, ale přitom je to naprostá amatérka. „Chodila jsem do sboru a teď před Talentem jsem chodila k soukromému učiteli. Můj učitel mi říkal, že na to mám se živit zpěvem,“ tvrdila sebevědomě.

S písní Feeling Good ale těžce pohořela. Už od prvního tónu bylo všechno špatně. Ivana by nejspíš měla vyměnit učitele, nebo rovnou přestat zpívat, protože talent opravdu nemá.

„Vy jste bohužel netrefila ten tón. A to je pro nás potom těžké si to nějak představit,“ byla při hodnocení opatrná Marta Jandová (44). Její kolega Jakub Prachař (35), který je k vidění v seriálu Přijela pouť, byl mnohem ostřejší: „Jako když se ta písnička nezazpívá, tak je těžké si představit tu písničku.“ ■