Těhotná Meghan v kuchyni: Podívejte se, jak to vévodkyni slušelo se zástěrou kolem pupíku

Vévodkyni Meghan to v kuchyni slušelo. Profimedia.cz

Vévodkyně ze Sussexu (37) zavítala do západního Londýna, kde navštívila Hubb Community Kitchen na podporu charitativní kuchařky s názvem Together. Multikulturní kuchařku podporuje Meghan od jejího vzniku, a dokonce do ní přispěla předmluvou. Pro většinu žen z komunitní kuchyně to bylo úplně první setkání s těhotnou Meghan, a tak nedokázaly skrýt nadšení.