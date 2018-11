Už je na rozsypání: Míša Maurerová se naposledy pochlubila těhotenským bříškem

Míša Maurerová vyrazila s dvojčaty Madlou a Pepou na poslední nákupy. Michaela Feuereislová

„Chci být připravená na Vánoce, miminko se narodí každou chvilku,“ svěřila Míša, která už šetří každý krok a na konci devátého měsíce je hodně unavená, takže většinu času ve vinohradském obchodě s hračkami proseděla na židli a výběr nechala na dětech. Ty hned zkušeně sáhly po sadě černobílých knížek pro novorozeňata. Rodinka nakonec odcházela s plnou taškou, která samozřejmě obsahovala i pár věcí pro školáky. Ti ale museli slíbit, že si je zaslouží za nějakou pěknou jedničku.

„Na tomhle obchodě se mi líbí, že je tu velký výběr dřevěných hraček, které jsou nejen krásné na pohled, ale jsou dobré i na to, aby se dítě rozvíjelo. Do nějakého velkého kolosu, kde je to samý plast, by mne nikdo nedostal," prozradila brzy již trojnásobná maminka. ■