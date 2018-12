Teď už bude konečně sama sebou. Vítězka poslední SuperStar si nenechá mluvit do své tvorby ani barvy vlasů

Tereza Mašková se bude soustředit na sólovou kariéru. Super.cz

„Bylo toho v poslední době moc, ale jsem za to moc ráda. Účast ve Tváři jsem si moc užila. Byla jsem ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet. Začínají se mi plnit sny,” prozradila na svém koncertu v nově otevřeném butiku spodního prádla Mašková.

Zpěvačka vydala svůj první autorský singl s názvem New Me. Následně hodlá pracovat na novém albu. Předchozí vítězové SuperStar si stěžovali na to, že jejich první desky nevznikly příliš podle jejich představ a promítly se do nich hlavně názory producentů a sponzorů. To prý u Terezy nehrozí.

„Nikdo mě do ničeho nenutí, ale snaží se vycházet ze mě. Buď to přijde, nebo to nechají na mně,” uvedla Tereza a dodává na toto téma: „První album bude mišmaš. Poznávačka toho, co mi nejvíc sedí.” ■