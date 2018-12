Herečku byste v proměněné podobě v mrtvolného starce nepoznali. Ona by chtěla mít tento portrét místo náhrobku

Vanda Hybnerová se neskutečně proměnila. Super.cz

Z dvanácti portrétů výročního desátého kalendáře Proměny je na fotce rozhodně nejméně k poznání Vanda Hybnerová (50). Charakterní herečce vůbec nevadilo, že ji fotograf Petr Kurečka zobrazil do podoby šeredného strýčka Festera z Addamsovy rodiny.

„Když jsem se dozvěděla, že budu součástí tohoto projektu, tak jsem měla možnost výběru. Původně jsem si přála být postavou z němé grotesky, buď Buster Keaton, nebo Charlie Chaplin, protože to je moje lidská a herecká škola. Ale Fester Addams je němá postava z kultovní temné komedie, kterou hrozně miluju a vyrostly na ní moje dcery, tak to je pecka,” svěřila se nám s nadšením herečka na křest charitativního kalendáře Proměny 2019.

Přípravy před focením trvaly asi čtyři hodiny. „Vytvoření masky trvalo dlouho. Já jsem si to užila, protože atmosféra v ateliéru byla skvělá. Hlavně jsem věděla, proč se to dělá,” říká herečka.

Kalendář na podporu projektů Nadace Archa Chantal letos vyjde už podesáté a podle prezidentky Nadace Chantal Poullain to rozhodně není naposledy.

Vanda Hybnerová je od přírody veselá kopa a na křtu vtipkovala, že by tento portrét po svém skonu ráda vystavila nad svým náhrobkem. „Já si myslím, že by měl být život v nadsázce. Jsem s tím naprosto spokojená,” uvedla Vanda Hybnerová. ■