Fotila téměř nahá. Z výsledku byla sestra o něco slavnější herečky mile překvapená a pyšná

Ester Geislerová pózovala skoro nahá. Super.cz

Mezi dvanáctkou proměněných českých celebrit kalendáře Proměny 2019 se letos objevila Ester Geislerová. Hlavní osobnost projektu Chantal Poullain (62) ji nechala ztvárnit do podoby inspirované symbolem jara Alfonse Muchy.

Sestra o něco slavnější Ani Geislerové (42) na finální fotce vypadá svůdně a zdá se, že si focení užívá. Ve skutečnosti to pro bývalou modelku, herečku a módní tvůrkyni bylo nejnáročnější focení v životě. Ester byla překvapená z dokonalého výsledku, který si v průběhu vzniku nedovedla sama představit. „Tady jsem oceňovala kouzlo, které vznikne pro focení. Nainstalovalo se nějaké roští, přistavěla se židle, na mě navěsili látky, dostala jsem paruku s vlčími máky. A pak z toho vznikla tahle kráska. Krásně to do sebe zapadá,” svěřila se nám na křtu kalendáře.

Herečka by se nebránila, kdyby ji stejní tvůrci oslovili ke spolupráci i v ročníku 2020. „Já mám ráda velké výzvy, tak bych si klidně zkusila nějakého muže. Je na tom hezké, že se člověk může nechat překvapit. Kdybych si cokoli vymyslela, tak to nebude tak zajímavé, jako co vymyslí Chantal,” říká Ester Geislerová. ■