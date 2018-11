Špion z populárního akčňáku je čerstvě single: Kvůli hnutí Me Too se bojí randit

Herec Taron Egerton a producentka Emily Thomas se rozešli. Profimedia.cz

Po pracovní stránce se Egertonovi v posledních letech velmi daří, možná trochu na úkor soukromého života. Nedávno totiž oznámil rozchod s producentkou Emily Thomas, s níž chodil poslední dva roky.

Do dalšího vztahu se nežene, překvapivě i kvůli obavám, že by se mohl stát terčem obvinění ze sexuálního obtěžování. „Nejsem teď ve stádiu, že bych pomýšlel na randění. Ale až v něm budu, budu opatrný. Jsou určité situace, do nichž bych se s určitými lidmi nerad dostal,“ řekl herec s narážkou na situaci v především americkém filmovém průmyslu. ■