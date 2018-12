Hvězda Plesu upírů prošla neuvěřitelnou proměnou! Z brunety je poprvé v životě blondýnka

Elis Ochmanová Super.cz

Muzikálová zpěvačka Elis Ochmanová prošla pořádnou proměnou. Poprvé v životě je z ní blondýnka. "Dlouho jsem nad tím přemýšlela, hodně lidí mě odrazovalo, protože si to nikdo neuměl představit. Po dlouhých letech zrzavé nebo hnědé jsem se hecla. Teď slyším, že to je super a měla bych tak zůstat," řekla Super.cz Eliška.

Vlasy také výrazně zkrátila. "S mojí kadeřnicí jsme se domluvily, že odstřihneme ty zničený vlasy a necháme jen ty zdravé. Padaly mi vlasy a myslím, že se to zlepšilo," vysvětluje.

Jako blondýnka se líbí i svému partnerovi. "Můj chlapec byl skeptický, ale musel uznat, že to je dobrý. Myslím si, že i on si na to zvyknul a neměnil by," dodala. ■