Tuhle krásku si bere držitel ceny Thálie! Muzikálová zpěvačka se svlékla do půl těla a předvedla své vnady

Kateřina Sedláková Super.cz

Finalistka České Miss 2005, muzikálová zpěvačka Kateřina Sedláková už příští rok řekne ano svému kolegovi, držiteli ceny Thálie Peteru Pechovi (29). Na přípravy prý je ještě čas. "Začnu po Novém roce. Máme místo, ale co se týče šatů a doplňků, to začnu řešit až později," řekla Super.cz Sedláková.

Už na sobě ale začíná pracovat, aby ve svatebních šatech vypadala co nejlépe. A také o sebe nechává pečovat. Masáže má ráda i proto, že má problémy se zády. "Je to příjemný, je to potřeba při mé práci. Se zády mám od dětství potíže. Jak jsem vysoká, tak se pořád hrbím, ničím si je, držení těla je jiné. I na JAMU při baletu se mi sekala záda a musela jsem vyhledat pomoc fyzioterapeuta," vysvětluje. "Mám svého fyzioterapeuta, ke kterému chodím pravidelně," dodala.

Nejkrásnější relaxační den prý ale prožívá s partnerem před Vánoci. "Před Štědrým dnem si děláme relaxační den, objednáme si vířivku, masáže, jdeme na véču. Je to ve znamení odpočinku," uzavřela hvězda muzikálu Tři oříšky pro Popelku. ■