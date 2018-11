Nestyda z reality show, která si nechala v Turecku zvětšit zadek, nafotila pekelně žhavý kalendář

Jemma nafotila pořádně žhavý kalendář. Profimedia.cz

Nezbednice z pokleslých pořadů Ex on the Beach a Celebrity Big Brother si usmyslela, že bude slavná. Když už o ni nemají zájem televize, provokuje alespoň na fotkách. A rozhodně je na co koukat. Své potetované tělo totiž formuje nejen ve fitku, ale také na klinikách plastické chirurgie.

Jemma se zaměřila na pozadí, které si nechala v Turecku vylepšit tukem odsátým z břicha. Na jejím těle se najde jen málo míst, která nejsou ozdobená tetováním. Od prvního pohledu se tak odlišuje od konkurence, která také hodlá předvánoční trh zaplavit peprným kalendářem. ■