7 nejtragičtějších vystoupení v Talentu: Neuvěříte, jakou hrůzu musela porota přetrpět!

To nejhorší z Talentu 2018 Video: archiv FTV Prima

V sobotu dojde na Primě na semifinále, v němž se jen ti nejlepší z nejlepších dočkají dalšího kroku k vítězství. Podívejte se na soutěžící, které v této fázi soutěže určitě neuvidíte. Před porotou totiž předvedli naprosto otřesnou podívanou. Přesto byli přesvědčeni o tom, že mají talent.

Katarína Lehotská

Publikum chtěla ohromit písní My Heart Will Go On z Titaniku, ale potopila se stejně jako legendární zaoceánský parník. Za svobodna se sice jmenovala Bartošová, hlasově však nestačila ani na Ivetu.

Michael Hájek

Před 12 tisíci lidmi zazpíval přítelkyni, která se s ním následně rozešla. Po Michalově interpretaci písně I Want It That Way od Backstreet Boys vás její reakce nepřekvapí. Prchal by totiž každý.

Lucky Seven

Porota si musela vyslechnout i otřesný gorilí rap v podání mladíka, který si říká Lucky Seven. Dědeček mu dobře radil, že by si raději měl najít slečnu a žít jako normální chlap. Bohužel nebyl vyslyšen.

Veronika Mikšová

Do Talentu přišla zatančit ve stylu Michaela Jacksona, ale ten se musel obracet v hrobě. Pohybově nenadaná mladá žena navíc byla velmi arogantní a reakci poroty komentovala nevybíravým způsobem.

Daniel Dvorský

Vybral si píseň Strange Love od Depeche Mode a totálně pohořel. Od poroty sice dostal druhou šanci, ale jeho výkon byl stejně tristní. Sám se však sebevědomě pochválil.

Pavel Burda

Tento podivín porotu odrovnal ještě předtím, než přišel s operní árií. Prachaře, Mórovou, Jandovou a Slávika navnadil na abstrahování relace kultur a požádal, aby nebyl při zpěvu přerušován zamítajícím bzučákem.

Ivana Hrušková

I když před Talentem chodila na soukromé lekce zpěvu, její výkon byl otřesný. Vsadila na píseň Feeling Good a porota na ni nevěřícně hleděla. Svému učiteli udělala tu nejhorší reklamu.

Na sedm otřesných výkonů z aktuální řady show Česko Slovensko má talent se můžete podívat na videu. Vyberte ten největší antitalent! ■