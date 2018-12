Dcera Nadi Urbánkové chce být mamince nablízku: S americkým snoubencem se usadila v Česku

Naďa Urbánková s dcerou Janou Fabiánovou Michaela Feuereislová

Před sedmi lety zpěvačka Jana Fabiánová (39) odcestovala do Ameriky zkusit štěstí v hudební branži. Za velkou louží nakonec dcera Nadi Urbánkové (79) našla lásku a usadila se tam. Časem se jí ale po domovině začalo stýskat, a navíc si uvědomila, že ji její maminka čím dál víc potřebuje. Proto se rozhodla vrátit zpět do Česka, kde teď začíná nový život.

„Máma byla ta, která podporovala moje rozhodnutí odcestovat a ona byla také ta, která mi říkala, ať tam vydržím, když byly začátky v desetimiliónové metropoli těžké. Samozřejmě mi bylo jasné, že takový výlet jsem si mohla dovolit jen po určitou dobu. Mámě bude příští rok osmdesát a já bych si nedovolila ji tady nechat samotnou na stará kolena,“ svěřila Super.cz zpěvačka.

V Praze se usadila se svým snoubencem Dinem Bosem, který změnu bydliště uvítal a po Los Angeles se mu prý zatím nestýská. Nemusí si tady ani hledat novou práci, neboť už dvacet let pracuje z domova jako manažer světových aerolinek. „Zabydlujeme se hezky, ale dost pomalu. Naše věci z Los Angeles ještě pořád plují někde po moři,“ řekla Jana.

S partnerem se zasnoubili letos na jaře, na veselku teď ale nemají ani pomyšlení. „Chceme se vzít příští rok na jaře nebo v létě. Teď ale ještě řešíme jiné věci. Nenapadlo by mě, jak bude složité stěhovat se zpátky domů, když už člověk žije pár let jinde. Stěhujeme celý dům. Teď tu musíme zařídit všechno znova - bankovní účty, pojištění a spoustu dalších věcí. Nábytek nemáme, stěhování je možné jedině lodí, a to bude dvanáct týdnů trvat. Pořád ještě žijeme každý ze dvou kufrů, už tři měsíce. Dobré na tom ale je, že člověk zjistí, jak málo věcí doopravdy potřebuje. Brzy nám přijde asi padesát krabic a já vůbec nevím, co s tím budu dělat,“ přiznala umělkyně.

Kromě stěhování také řeší i svou hudební kariéru. Nadále pokračuje v původně americkém projektu The Infinite Seas, v němž působí právě se svým snoubencem a začíná zpívat s jazzovou kapelou.

Zároveň se také věnuje roli v novém muzikálu Alice, Alenka a voda živá v Divadle Semafor. „Alternuji dvě role: Vodní vílu a Černou labuť. Černá labuť je opuštěná, osamělá. Je to komplikovaná a celkem mstivá bytost. Na tomto muzikálu mě mimo jiné hodně baví fakt, že role nejsou napsané černobíle. Nejedná se o prvoplánové schéma, kdy je postava čistě kladná nebo záporná. Ani v životě to tak přece není,“ uzavřela Jana Fabiánová. ■