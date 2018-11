Pánové, tahle sexy herečka už je zase svobodná: Po 11 letech se rozešla se slavným režisérem

Natalie Dormer Profimedia.cz

Herečka Natalie Dormer (36), kterou kromě řady filmů známe především ze seriálů Tudorovci a Hra o trůny, oznámila rozchod se snoubencem Anthonym Byrnem. Herečka přiznala, že se se scénáristou/režisérem odcizili již v létě. Za jejich rozchodem stály hádky během společné práce. Pár napsal snímek In Darkness, který Natalie také produkovala. V thrilleru si kromě Dormer samotné zahrála i modelka Emily Ratajkowski.

Přestože Dormer většinou nesdílí se světem detaily ze svého soukromí, rozchod potvrdila v rozhovoru pro New Statesman. „Velmi rychle jsme zjistili, že nedokážeme psát ve stejné místnosti. Práskali jsme dveřmi a do práce s Anthonym bych se znovu rozhodně nehrnula,“ vysvětlila, co stálo za jejich vzájemným odcizením.

I přes neshody v pracovní sféře pár ukončil vztah velmi civilizovaně a vzájemně se mají v úctě. Seznámili při natáčení Tudorovců v roce 2007 a zasnoubili se v roce 2011, kdy Anthony požádal Natalii o ruku na lodi plující do Indie. ■