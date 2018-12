Osmiletá dcera fušuje Petře Svobodě do řemesla. Díky krásné mamince dostala svůj první kšeft

Petra Svoboda o své dceři

Petra se ji snaží otevírat obzory díky koníčkům. „Chodí na klavír a za tři měsíce se toho naučila hodně. Velmi ji to baví a nechce to opustit, na rozdíl od jiných kroužků. Zkusila si dokonce i moderování, představovala různé hračky pro děti. Zkusila si to jednou a hrozně jí to šlo. Sama mi říkala, že by to nechtěla dělat pořád, ale byla to zkušenost, kterou chtěla mít. V tomto je asi po mně. Vím, jaké povolání bych pro ni chtěla racionálně. Nechci ji ale do ničeho tlačit. Ráda bych zjišťovala, co ji baví, k čemu bude směřovat a v tom ji chci podporovat,” říká Petra.

Moderátorku nového nováckého pořadu Život ve hvězdách jsme potkali na otevření nového masážního salonu. V prostředí s atmosférou Asie byla ve svém živlu. „Byla jsem mnohokrát v Asii, mám ji velmi ráda, Bangkok je moje oblíbené město,” říká moderátorka, která svou láskou k Asii nakazila i svou dceru Ráchel. „Chodí se mnou na thajské masáže. Má velmi ráda masáž nohou, stejně jako já, tak to si občas dopřejeme dámskou jízdu,” říká Petra Svoboda. ■