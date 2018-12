Už se svlékla úplně: Zpěvačka (17) natáčela videoklip ve vaně. Snažila se zakrývat, ale vyšlo to?

Adéla Částková natáčela videoklip nahá ve vaně Super.cz

"Upřímně řečeno, nebylo to úplně příjemné a nebyla jsem z toho tak odvázaná, jak bych chtěla. Ale doufám, že nebude nic vidět, strašně jsem si to hlídala. Držela jsem si prsa a všechno, tak snad to dobře dopadne," doufala Adéla, která sama před Kleopatřinou koupelí v mléce, jakou jí štáb při natáčení vymyslel, dává přednost obyčejné vaně s pěnou. "Bylo to studené a nechutné," přiznala.

Na písni Nech to bejt, k níž natáčela klip, který by se měl odvysílat na začátku ledna, se Adéla podílela jako spoluautorka textu, Je totiž o jejím vlastním rozchodu s přítelem, jehož se jí v době trvání vztahu podařilo utajit a více než touto skladbou už se k tomu vyjadřovat nechce. "Je to o emocích, které jsem v tu dobu cítila," upřesnila s tím, že v klipu uvidíme i tanečníka a tanečnice. ■