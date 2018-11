Vypadnou vám oči z důlků! Bývalá žena Eddieho Murphyho vystavila na odiv své vnady, před kterými nebylo úniku

Nicole Murphy Profimedia.cz

Bývalá manželka herce Eddie Murpyho (57) Nicole (50) je svým bujným poprsím proslulá. Pokud tedy vyrazí do společnosti s výstřihem, je to pekelně žhavá podívaná. Právě v takových šatech přišla na charitativní akci na podporu výzkumu rakoviny prsu a prostaty v Los Angeles.

S proklatě hlubokým výstřihem a holými zády byla velmi sexy. Přestože Nicole má padesátku už za sebou, její skutečný věk by jí hádal jen málokdo. Bývalá modelka navíc preferuje cvičení před plastickou chirurgií. V oblasti fitness totiž sama podniká.

„Pokud jde o plastickou chirurgii, dělejte to kvůli sobě, abyste se vy cítily lépe. Nesouhlasím s tím, aby to ženy dělaly kvůli tomu, aby vypadaly o dvacet let mladší. Buďte pyšné na svůj věk. Změňte svůj životní styl na lepší. Jezte zdravě a cvičte,“ vzkázala na svém Twitteru Murphy, která má sama umělé poprsí.

Zatímco Nicole se věnuje převážně práci a charitě, její bývalý manžel se pečlivě připravuje na příchod nového potomka. S přítelkyní Paige Butcher (39) čeká herec své desáté dítě. ■